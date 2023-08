Winterreserve führt zu Anstieg der Stromtarife

Die Stromtarife werden in der Grundversorgung für das kommende Jahr um sieben Prozent ansteigen, wie der Bündner Stromversorger Repower am Mittwochmorgen in einer Mitteilung schreibt. Dafür gibt es verschiedene Gründe, wie die Einführung einer Winterreserve für den Fall einer Strommangellage durch den Bundesrat. Ebenfalls sind die Systemdienstleistungen der Swissgrid gestiegen, die Betriebskosten im Verteilnetz von Repower wurden leicht erhöht und das Zinsniveau ist gestiegen.