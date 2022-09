Strom in der Not – Aggregate sind ein Tropfen auf den heissen Stein

Notstromaggregate werden derzeit stark nachgefragt – sei es von Privaten oder Unternehmen. Angesichts der drohenden Strommangellage im Winter ist das nicht überraschend. Ob diese Investitionen jedoch sinnvoll sind, darf bezweifelt werden. Fakt ist allerdings: Am Ende des Tages will niemand ohne Strom dastehen. Für gewisse Firmen ist es sogar von existenzieller Bedeutung, dass sie im Falle eines Stromunterbruchs eine Absicherung haben. Zum Beispiel, wenn ihre Mitarbeitenden hochkomplexe Maschinen bedienen. So zum Beispiel beim Zementwerk Untervaz.