Viele Mieten in der Schweiz dürften nun markant steigen

Es geht um mehr als ein paar Franken. Wer heute für seine Wohnung 2000 Franken im Monat bezahlt, muss unter Umständen bald 2130 Franken bezahlen, also fast sieben Prozent mehr. Dies ergibt im Jahr Mehrausgaben fürs Wohnen von knapp 1600 Franken. Das ist für viele Familienbudgets ein relevanter Betrag. Umso mehr in Zeiten, in denen das Wohnen unabhängig von diesem Kostenschub wegen der gestiegenen Öl-, Gas-, und Stromtarife ohnehin massiv teurer geworden ist.