Täglich eine Pizza mehr im Glarner «Normalhaushalt»

Eine Studie der Bank Cler zeigt: Von 2007 bis 2019 sind die durchschnittlichen Jahreseinkommen der Schweizer Haushalte deutlich gestiegen; prozentual am stärksten in den Kantonen Zug, Schwyz und Glarus. So hatte 2019 ein durchschnittlicher Haushalt in Glarus 7869 Franken oder 14,4 Prozent mehr zur Verfügung als zwölf Jahre zuvor.