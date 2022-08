Sprechen wir über Geld

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, sagt der Volksmund. Für den verantwortungsbewussten Umgang mit Geld dürfte das auch zutreffen. Heute staunt unser Vierjähriger noch, wie Papa beim Wocheneinkauf an der Kasse schwups ein kleines Kärtchen an den Zahlterminal hält und dann vier randvolle Einkaufstaschen mit nach Hause nehmen kann. Was in seinen Augen wie Diebstahl aussieht, wird von der Kassiererin sogar mit einem freundlichen Lächeln begleitet.