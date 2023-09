Story in Thusis lädt zur ersten von vier Eröffnungsfeiern ein 

Noch sind Handwerker allgegenwärtig auf dem Rosenbühl im Süden von Thusis. Seit Mai des vergangenen Jahres wurde hier gebaut. Entstanden ist ein mehreckiges dreigeschossiges Gebäude, auf dessen in dunklem Holz gehaltener Fassade der weitherum sichtbare Schriftzug «Story» prangt. Nun gibt der Neubau nach und nach sein Innenleben preis. Den Anfang macht die Sportwerkstatt Viamala, die in den vergangenen Wochen vom Schützenweg am anderen Ende des Dorfes auf den Rosenbühl gezügelt worden ist. Am Samstag um 9 Uhr öffnen sich die Shoptüren am neuen Standort.