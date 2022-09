Spitzenergebnis für die Arosa Bergbahnen

Es seien neue Projekte von insgesamt 6,64 Millionen Franken vorgesehen. Der Ersatz der alten Beschneiungsanlage bei der Carmenna Mittelstation für 3,4 Millionen Franken mache dabei den Hauptteil aus. In die Berggastronomie investiere die Arosa Bergbahnen bei der Brüggerstube in eine neue Terrasse mit Food-Container für ein durchgehendes Take-away-Angebot sowohl im Winter wie auch im Sommer. Auch in eine verbesserte Raumakustik des Weisshorngipfels werde investiert, so Holenstein. Die Pflichtrevisionen bei den Bahnanlagen kosten 500’000 Franken, die Ersatzbeschaffung eines Pistenfahrzeuges steht mit 600’000 Franken auf dem Einkaufszettel.