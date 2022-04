Spendierhosen ausgezogen, dafür nachhaltig günstige Prämien

Seit 2010 hält er die Zügel der Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) in der Hand: Direktor Markus Feltscher. Ende Jahr ist aber Schluss; auf den 1. Dezember gibt er sein Amt an den bereits bestimmten Nachfolger Marc Handlery ab. An der Jahresmedienkonferenz am Mittwoch in Chur konnte der die eingeladenen Journalistinnen und Journalisten, nach zwei Jahren Pressekonferenzen via Video, noch einmal persönlich begrüssen. Und er konnte auch bei der Dernière ein ansehnliches Ergebnis präsentieren.