Solalpine wird in Graubünden aktiv: Solarkraftwerk bei Disentis geplant

Die Einfache Gesellschaft Alp Run ist nicht vermögend. Aber sie könnte bald einen willkommenen jährlichen Zustupf in Form eines «Solarrappens» erhalten: In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Disentis und der Schweizer Interessengemeinschaft (IG) für Wintersolarstrom aus den Alpen Solalpine prüft sie derzeit die Realisierung einer Gross-Fotovoltaikanlage auf ihrem Gebiet. Das am Donnerstag publik gemachte Projekt mit dem Namen «Solar Alpin Disentis» ist schon das dritte seiner Art in der oberen Cadi, das in den letzten Wochen lanciert wurde.