So stark steigen die Bündner Stromrechnungen

Wohl selten stand die Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom dermassen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Der Grund: die sich abzeichnende Strommangellage im Winter und die in astronomische Höhen gestiegenen Energiepreise. Und nun hat die staatliche Regulierungsbehörde in den vergangenen Tagen auch noch einiges an Post erhalten, denn sämtliche Schweizer Netzbetreiber mussten auf den 1. September hin die Stromtarife fürs kommende Jahr offenlegen.