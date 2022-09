So stark erhöhen sich die Prämien in Graubünden

Der erwartete Prämienhammer ist da: Bundesrat Alain Berset verkündete am Mittwoch eine schweizweite Prämiensteigerung von 6,6 Prozent. Für Graubünden sind es mit 6,8 Prozent sogar noch 0,2 Prozentpunkte mehr. Im schweizweiten Vergleich, der von 3,9 Prozent in Basel bis zu 9,5 Prozent in Neuenburg reicht, reiht sich der Kanton im Mittelfeld ein. In der effektiven Zunahme in Franken liegt Graubünden mit einer Veränderung von 18.70 Franken pro Monat sogar unter dem Schweizer Schnitt von 20.70 Franken. Dies, weil in Graubünden die Prämien grundsätzlich immer noch vergleichsweise tief sind.