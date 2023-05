Nationalbank-Präsident Thomas Jordan: Herausgefordert in einer neuen monetären Welt

Es ist an Brigitta Gadient, der Präsidentin der Fachhochschule Graubünden (FHGR), Thomas Jordan an diesem Mittwochabend in Chur zu begrüssen. Dann betritt er die Bühne. Jordan ist Gast am 16. Gesprächskreis Wirtschaftspolitik, welcher vom Zentrum für wirtschaftspolitische Forschung der FHGR ins Leben gerufen worden ist. Das Thema der Diskussionsplattform lautet dieses Jahr «Inflation und Herausforderungen der Geldpolitik». Das Interesse ist enorm: Die Aula der Fachhochschule ist bis auf den letzten Platz besetzt, rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauer.