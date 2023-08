Den Skipass Surselva gibts im kommenden Winter wieder nur mit Einschränkung

Es ist gar nicht mal so sprichwörtlich klein gedruckt auf dem Werbeflyer für den Skipass Surselva für den Winter 2023/24. Sondern immerhin gleich gross wie das etwas weiter oben platzierte Versprechen der Dachorganisation Bergbahnen Surselva – «Schneevergnügen bei allen Bergbahnen der Surselva und in Andermatt» biete das regionale Saisonabonnement, an dem die Schneesportunternehmungen in Andermatt-Sedrun, Brigels-Waltensburg-Andiast, Disentis, Laax, Mundaun, Obersaxen, Trun und Vals beteiligt sind.