Rekrutierungsprobleme: Anavon verlässt Standort Disentis

Die Geschichte der Skimanufaktur ist eng mit Disentis und dem ehemaligen Druckereigebäude an der Via dalla Stampa verbunden. 2003 gründete dort Skitüftler Simon Jacomet die Firma Zai, auf die 2018 in den gleichen Produktionsräumlichkeiten das Unternehmen Anavon folgte, zu Beginn ebenfalls mit Jacomet an Bord. Nur ein Jahr später stieg der renommierte Skibauer jedoch wieder aus. Seit 2022 ist es der ehemalige Abfahrtsweltmeister Bruno Kernen, der die Manufaktur operativ leitet. Mit Kernens Know-how wurde auch bereits die bisherige Modellpalette von Anavon überarbeitet, wie es in der Medienmitteilung vom Donnerstag heisst. Für die kommende Saison wurde das Sortiment zudem ergänzt um einen von Kernen konzipierten und mit einem speziell für Anavon entwickelten Klebesystem konstruierten Ski namens «BK Pro». Die Firma fabriziert ausserdem in Lizenz die Skihartwaren der Marke Bogner.