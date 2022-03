Skifahrer waren von Schnee und Sonne verwöhnt

Mannigfaltiger bekleidet hätten die Gäste über das vergangene Wochenende in Braunwald nicht mehr sein können. Sonnenhungrige in T-Shirts mischten sich unter die dick vermummten Wintersportler, die vor Saisonschluss noch ein letztes Mal ihre Spuren in den Schnee ziehen wollten – um beim Après-Ski im «Fuchsgadä» auch noch ihr Sitzleder unter Beweis zu stellen. «Die Letzten bis morgens um halb acht», erzählt Gabriela Heer, die Tourismusverantwortliche von Braunwald, die auf eine tolle Saison zurückblicken kann.