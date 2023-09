Savognin: Hohes Ersteintritte-Minus wegen schneeärmster Saison

Noch immer in rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt sind die Savogniner Bergbahnen offenbar mit dem Wiener «Cube»-Hoteleigner Rudolf Tucek. Gemäss Geschäftsbericht waren per Ende April weiterhin Rechtsstreitigkeiten mit der Cube Software- und Hotelprojektierungs GmbH sowie mit der S1 Hotelerrichtungs AG hängig. Bekannt ist, dass sich die Parteien seit Jahren gerichtlich streiten wegen zweier Geräte für die Ausgabe von ermässigten Bergbahntickets an die «Cube»-Hotelgäste – und das bis vor Bundesgericht. Das «Cube» selbst war ab 2018 nur noch phasenweise geöffnet; auch aktuell ist es seit längerer Zeit nicht in Betrieb.