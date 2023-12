Economiesuisse-Prognose: Weg für Schweizer Unternehmen bleibt steinig

Das Umfeld für die Schweizer Wirtschaft präsentiert sich herausfordernd – und das dürfte in naher Zukunft auch so bleiben. Grund ist die globale Wirtschaft, die aufgrund der Inflation, geopolitischer Unsicherheiten sowie höherer Zinsen nur langsam wächst. Das wiederum hemmt die traditionell stark exportlastige Schweizer Wirtschaft. Wobei insbesondere die beiden wichtigen Absatzmärkte China und Deutschland aktuell schwächeln, während die Wirtschaft in den USA sich besser als erwartet entwickelt.