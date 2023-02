Schweizer Tourismus: Zuerst Europa und jetzt Asien

Die Schweizer Hotellerie kann Krise. Trotz Ukrainekrieg, garstigem globalem Wirtschaftsumfeld, hoher Teuerung und starkem Franken hat sich die Branche – nach zwei Jahren im Bann der Pandemie – 2022 kräftig erholt. Gegenüber dem Vorjahr, das noch stark von Coronaeinschränkungen geprägt war, stiegen die Übernachtungen in der Hotellerie gemäss dem Bundesamt für Statistik um knapp 30 Prozent auf 38,2 Millionen. Dies gab die Marketingorganisation Schweiz Tourismus am Donnerstag an ihrer Jahresmedienkonferenz in Zürich bekannt.