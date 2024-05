WEF-Gründer Schwab kündigt Rückzug von seinem Führungsposten an

Klaus Schwab gibt seinen bisherigen Chefposten beim Wirtschaftsforum bald ab. Dies kündigte der 86-Jährige am Dienstag in einer E-Mail an die Belegschaft an. Ein WEF-Sprecher bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Medienberichte. Bis Januar 2025 werde Schwab vom geschäftsführenden Vorsitzenden zum Vorsitzenden des Stiftungsrats wechseln, teilte der Sprecher mit. Wer Schwabs Aufgaben übernimmt, war vorerst unklar. Der Wechsel soll vor der nächsten WEF-Ausgabe im Januar stattfinden.