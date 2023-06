Sie pendelt zwischen Chemo und Fett-weg-Spritze

Sechs kleine Nädelchen bohren sich in die oberste Hautschicht der Patientin. Zwei Millimeter tief tauchen sie in die Stirn ein und spritzen ein Gemisch aus verschiedenen Wirkstoffen in die Haut. «Die Behandlung soll die Collagen-Produktion anregen», erklärt Yelis Tezis. Ihr halbes Gesicht wird von einer Hygienemaske verdeckt. Collagen ist der Hauptbestandteil des Bindegewebes unserer Haut und sorgt dafür, dass sie straff ist. Tezis verschiebt das Instrument mit den Nädelchen um einen Zentimeter und nimmt sich die nächste Hautpartie vor.