Schneesport wird grüner

Am 26. November starten die Skigebiete Corviglia und Corvatsch im Oberengadin in die Wintersaison. Dieses Jahr erfolgt der Saisonstart mit einer Neuheit: Die Oberengadiner Bergbahnen bieten als erste Schweizer Bergbahnen CO₂-neutralen Schneesport an. Ab kommender Wintersaison fahren in den Skigebieten von St. Moritz alle Dieselfahrzeuge, alle Baumaschinen, die 36 Pisten- und die 65 Dienstfahrzeuge mit einem CO₂-neutralen Diesel, dem GTL (Gas-to-Liquids) Fuel Alpine. Alle Dienstgebäude, Betriebe und Restaurants werden zudem mit dem CO₂-neutralen Heizöl, dem GTL Fuel Heating, geheizt.