Schlussspurt vor dem Baustart des Hotels «Scaletta»

«Mit der Unterstützung durch die Gemeinde S-chanf, den Kanton Graubünden, institutionelle Förderer und die Bank sind wir auf gutem Weg, das Finanzierungsziel zu erreichen, sodass der Baustart im Frühjahr 2022 erfolgen kann», sagt Fredi Gmür, Präsident des Stiftungsrates. Für die noch fehlenden Mittel werden in den folgenden Wochen verschiedene Fundraising-Aktivitäten lanciert, im Rahmen derer sich Mäzene, Gönner und Sponsoren mit einem Beitrag symbolisch am Umbau eines Zimmers, des grossen Saals sowie am Wellnessbereich oder am neuen Brunnen vor dem Hotel beteiligen können.