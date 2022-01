Sauter, Bachmann AG holt Schweizer Investoren an Bord

Das Industrieunter­nehmen Sauter, Bachmann AG habe eine nachhaltige Nachfolgelösung für Martin Sauter gefunden, der nach 31 Jahren an der Spitze der Firma Ende 2022 in Pension gehe und sein Aktienpaket verkaufe. Max Bachmann verbleibe als Miteigentümer und Aktionär im Unternehmen und habe per Anfang Jahr die operative Geschäftsführung von Andrea Girola übernommen, so eine Medienmitteilung der Firma.