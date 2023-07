Tessiner Investor holt zwei Bündner Schwergewichte ins Boot

Der Tessiner Unternehmer Stefano Artioli hat in San Bernardino Grosses vor: Bis im Jahr 2027 will er im Ort rund 1500 warme Betten schaffen, das Skigebiet Alpe Confin erneuern und wieder in Betrieb nehmen und auch den Sommertourismus mit Wanderwegen und Mountainbike-Trails ausbauen. Mit einem Investitionsvolumen von 300 Millionen Franken will er dem Bergdorf am Fusse des San-Bernardino-Passes zu neuer touristischer Blüte verhelfen.