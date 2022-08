Rund 660 Bündnerinnen und Bündner ohne Job

Zusätzlich wurden in Graubünden 728 nicht arbeitslose Stellensuchende registriert. Dazu zählen all jene Personen, die an Weiterbildungs- und Beschäftigungsmassnahmen teilnehmen oder Zwischenverdienstarbeit leisten sowie jene, die lediglich die Vermittlungsdienstleistungen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) in Anspruch nehmen.