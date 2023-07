«Kaffee Klatsch» ist zurück auf dem Hauptplatz

Auf einmal waren die Buchstaben wieder da. «Kaffee Klatsch» steht seit dem Frühling wieder am Gebäude am Hauptplatz 15. Dabei hatte das Café mit diesem Namen Ende Mai 2021 seine Türen am Rapperswiler Hauptplatz geschlossen – nach dreieinhalb Jahren. Begründet wurde der Rückzug in die Bündner Stammlande mit den Turbulenzen im Zuge von Corona.