Arbeitslosigkeit in Graubünden verharrt im September auf tiefem Niveau

Der Bündner Arbeitsmarkt präsentiert sich weiterhin in äusserst robuster Verfassung. Trotz einer deutlichen Abkühlung der Konjunktur in der Schweiz blieb die Arbeitslosenquote auch im September auf einem rekordtiefen Niveau. Wie das kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Kiga) am Freitag mitteilte, wurden Ende September in Graubünden insgesamt 734 Arbeitslose registriert, was einer Arbeitslosenquote von 0,7 Prozent entspricht. Gegenüber dem Vormonat August – damals waren 657 Arbeitslose gezählt worden – nahm die Arbeitslosigkeit leicht zu. Damals hatte die Arbeitslosenquote bei 0,6 Prozent gelegen (siehe Grafik).