Regionen nördlich und südlich von San Bernardino werden zum Reallabor

Das idyllisch in San Bernardino Villagio direkt an der Moesa gelegene Haus hat seit vielen Jahren nicht mehr so viel Betrieb erlebt. Dabei war das Gebäude einst ein Lagerhaus für Ferienkolonien, später wurde es zum Schulhaus. Und nun, nach langer Zeit, kehrt neues Leben in die sanft renovierten Räumlichkeiten ein. Die einstige Colonia Alpina Mesolcina Calanca wird zum Dreh- und Angelpunkt des San Bernardino Lab.