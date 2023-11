Tourismusbranche: Die Zufriedenheit der Angestellten ist hoch, die Wertschätzung hingegen tief

Es gibt einige Bereiche, bei denen sich eine grosse Kluft auftut. Eine Kluft zwischen dem, was Angestellten im Tourismus wichtig ist – und dem, was in ihren Augen nur zufriedenstellend ist. Beispielsweise das Klima im Team, die Wertschätzung der eigenen Arbeit und das Verhalten der Vorgesetzten. All dies hat die Mehrheit von rund 2000 Befragten als wichtig bis sehr wichtig eingestuft. Aber: Die Zufriedenheit bei diesen Punkten ist weitaus kleiner als die Wichtigkeit, welche die Angestellten ihnen beimessen.