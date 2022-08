Repower ist gut unterwegs

Ferner hat die Repower im ersten Halbjahr in den Ausbau erneuerbarer Produktionsanlagen investiert. So flossen rund drei Millionen Franken in die Modernisierung und Erneuerung der bestehenden Solaranlagen in Italien. Das Dach des Repower-Werkhofs in Ilanz wurde mit 630 Solarmodulen ausgestattet. Weiter hat Repower entschieden, ein Bauprojekt für das Grosswasserkraftwerk Chlus im Prättigau auszuarbeiten. Das Projekt habe das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Versorgungssicherheit zu leisten. Die Investition für das erste Halbjahr beliefen sich gesamthaft auf 30 Millionen Franken. Davon wurden rund 21 Millionen in der Schweiz beziehungsweise in Graubünden investiert. (red)