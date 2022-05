Rekordjahr für die IBW

Der Förderverein der IBW Höhere Fachschule Südostschweiz hat am Montag, 23. Mai, seine Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2021 durchgeführt. Laut einer Mitteilung konnte die IBW im vergangenen Jahr ein Rekordjahr feiern. 1419 Studierende absolvierten einen Lehrgang auf der Stufe der Höheren Berufsbildung, das entspricht einer Zuhnahme von 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zudem bildeten sich 2591 Kursteilnehmende (+13,6 Prozent) an der grössten Erwachsenenbildungsschule in der Südostschweiz weiter.