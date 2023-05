EU erhöht mit Milliardenbusse den Druck auf Facebook

Mark Zuckerbergs Meta-Konzern fühlt sich von den Datenschützern der Europäischen Union schlecht behandelt. Diese haben das Tochterunternehmen Facebook am Montag wegen der fortgesetzten Übermittlung europäischer personenbezogener Daten an seine Server in den USA zur Rechenschaft gezogen. Am fünften Jahres-tag des Inkrafttretens der EU-Datenschutzgrundverordnung verhängte die zuständige nationale Aufsichtsbehörde in Irland ein Bussgeld in Rekordhöhe von 1,2 Milliarden Euro.