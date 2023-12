Was den Menschen in Unterengadin, Val Müstair und Samnaun wichtig ist

Was ist den Menschen in der Region Engiadina Bassa/Val Müstair (EBVM) – also dem Unterengadin und dem Münstertal – besonders wichtig? Wie wollen sie, dass sich ihre Heimat entwickelt? Das herauszufinden, war das Ziel einer Umfrage, die darauf zielte, die 2015 erarbeitete regionale Entwicklungsstrategie «Agenda 2030» mit den Wünschen der Bevölkerung abzugleichen – und entsprechend anzupassen.