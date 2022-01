Regio 144 mit Rekord

Die Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter der Regio 144 AG hatten seit dem Bestehen des Unternehmens noch nie so viel zu tun wie im vergangenen Jahr. 7922 Einsätze wurden 2021 mit den gelben Rettungswagen gefahren. Diese Zahl bedeutet ein Plus von 569 gegenüber dem Vorjahr (7353). Dies schreibt das Rettung Zürichsee Oberland Linth in einer Mitteilung.