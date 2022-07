Reelle Aussichten auf viel Wohnraum

Der Davoser Ortsteil Dorf steht vor einer Transformation, wie sie in dessen Geschichte vermutlich letztmals mit dem Bau der grossen Kurkliniken oder legendärer Hotels wie dem ehemaligen «Flüela» vergleichbar ist. Mit der geplanten Verschiebung des Bahnhofs hin in Zentrumsrichtung soll beim Seehofseeli in Davos Dorf ein zeitgemässer Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Verkehrs geschaffen werden. Das alleine wäre bereits ein riesiges Vorhaben, doch die in diesem Zusammenhang verfolgten Pläne führen um einiges weiter.