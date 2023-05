In Unterrealta bricht eine neue Ära für die Abfallbewirtschaftung an

Der Gebäudekomplex des Abfallbewirtschaftungsverbands Mittelbünden (AVM) in Unterrealta ist sichtlich in die Jahre gekommen. Entsprechend optimistisch wirkt Verbandspräsident Christian Theus, der an diesem Freitagvormittag an einer Medienorientierung den Baustart zur Sanierung und zum Ausbau der Anlage bekannt geben darf. Dem grossen Moment wohnen ein halbes Dutzend an Planung und Bau Beteiligte bei. Auf Platz sind auch der AVM-Geschäftsführer Silvio Kunfermann sowie Benno Bossi, Mitinhaber der Bossi & Nicca AG, die seit dem 1.