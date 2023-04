Schleppende Weltkonjunktur drückt aufs Ems-Geschäft

An der Börse ging es steil abwärts: Nachdem die Aktien der Ems-Gruppe stark ins neue Jahr gestartet waren und seit Jahresbeginn zeitweise um 25 Prozent zugelegt hatten, verloren sie am Mittwoch (–3,5 Prozent) und Donnerstag (zum Börsenauftakt ein Minus von fast sechs Prozent) deutlich an Terrain. Hintergrund sind die am Donnerstag veröffentlichten Ems-Geschäftszahlen für das erste Quartal sowie der Ausblick auf den weiteren Geschäftsverlauf, welche der Zuversicht der Anlegerinnen und Anleger einen Dämpfer verpassten.