Kontrolleure finden nur minimal radioaktiv belastete Pilze

Auch Jahrzehnte nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 können Wildpilze aus bestimmten Wäldern noch immer radioaktiv verseucht sein. Das Amt für Lebensmittelsicherheit der Kantone Graubünden und Glarus hat im letzten Jahr 15 Wildpilzproben auf ihre Radioaktivität untersucht. Laut dem Kantonschemiker Matthias Beckmann nehmen Pilze das Cäsium-137 viel starker auf als Pflanzen. «Wildpilze sind Umwelteinflüssen zudem stärker ausgesetzt als Kulturpilze. Hohe Gehalte an Cäsium-137 sind deswegen vor allem in Wildpilzen zu erwarten», so Beckmann. Wie das Amt in einer Mitteilung schreibt, sind einige Pilze zwar kontaminiert. Die Belastung liege aber deutlich unter dem gesetzlichen Höchstwert, weshalb alle Proben lebensmittelrechtlich konform seien.