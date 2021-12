Plastikrecycling wird in Graubünden immer beliebter

Kunststoff sammeln macht Sinn und wird zum Gewinn fürs Haushaltsbudget und für die Umwelt. Diese Überzeugung vertreten die Verantwortlichen des im thurgauischen Eschlikon angesiedelten Unternehmens Inno-Recycling AG. Mit der Kampagne «Bring Plastic back» stellte sich der Geschäftsleiter Markus Tonner Ende 2019 den Bündner Medien vor. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Einwohnerinnen und Einwohner einzelner Gemeinden in der Surselva, in Mittelbünden, im Engadin und im Misox bereits die Möglichkeit, die im Haushalt anfallenden Kunststoffabfälle in einem speziellen Sammelsack zu entsorgen.