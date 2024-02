Bündner Miniunternehmen dominieren im «Pitch-Wettbewerb»

Was ist die Young Enterprise Switzerland (YES)?

YES ist eine Organisation in der Schweiz, die Schulen dabei unterstützt, praxisnahe Wirtschafts- und Meinungsbildungsprogramme anzubieten. Rund 9300 Schülerinnen und Schüler sowie 690 Lehrerinnen und Lehrer haben im Schuljahr 2022/2023 an Programmen wie «Unsere Gemeinde», «Pintolino», «Fit für die Wirtschaft», «Jugend debattiert», «Company Programme» und der «Wirtschafts-Olympiade» teilgenommen. Ziel ist es, Jugendliche in Wirtschaftsprozesse einzubeziehen, gesellschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und ihre Meinung zu bilden, um ihre Potenziale zu entwickeln und ihre Rolle in der Arbeitswelt zu finden.