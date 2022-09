Persönliche Freiheit

Beim Kochen den Deckel auf den Topf. Besser Duschen statt Baden. Geschirrabwaschmaschine statt mit der Hand abwaschen. Monitore ganz abstellen. Bitte nicht im Stand-by-Modus. Seit der drohenden Energiekrise prasselt Sparvorschlag um Sparvorschlag auf uns Bürgerinnen und Bürger ein. Tatsächlich hat sich so einiges geändert in den letzten paar Wochen. Denn zuvor kümmerte die Energie herzlich wenig. Strom kam aus der Steckdose, der Sprit aus der Zapfsäule, die Wärme aus dem Heizkörper. Basta, mehr hatte man damit nicht zu tun. Das ist kein Vorwurf. So bequem sind wir Menschen nun mal.