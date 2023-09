Weisse Arena ist zurück in der «vorpandemischen Realität»

Die Zeiten der zahlenmässigen Superlative wie in den Pandemiesommern 2020 und 2021 scheinen definitiv vorbei, Weisse-Arena-CEO Markus Wolf räumt es schon zu Beginn des eben publizierten Geschäftsberichts 2022/23 des Laaxer Unternehmens ein: «Wir sind wieder in der vorpandemischen Realität angekommen.» Sprich: Im vergangenen Sommer musste ein deutlich schwächeres Geschäft am Berg hingenommen werden als in den beiden Vorjahren. Die Zahl der Ersteintritte ging letztlich insgesamt um 123’000 zurück auf rund 1,02 Millionen, jene der Logiernächte um knapp 36’000 auf gut 114’000. Vorerst, so Wolf zu den Gründen, scheine es sich um einen anhaltenden Trend zur «nachpandemischen Fernreisefreudigkeit» zu handeln.