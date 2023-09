Jürg Flückiger verlässt Elektrizitätswerk Davos in Richtung Thusis

Die Elektrizitätswerk Davos (EWD) AG ist auf der Suche nach einer neuen Geschäftsführung. Wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst, hat sich der amtierende CEO Jürg Flückiger entschieden, das Unternehmen zu verlassen und neue Pläne zu verfolgen. «Nach fünf intensiven und äusserst spannenden Jahren ist die EWD AG sehr gut aufgestellt, und ich freue mich auf Neues», wird der 55-Jährige in der Mitteilung zitiert. Er werde das Unternehmen im kommenden März verlassen. Der Nachfolgeprozess sei vom Verwaltungsrat gestartet worden.

Wo es Flückiger hinzieht, ist ebenfalls bereits bekannt: Er übernimmt per 1. April als Nachfolger von Guido Conrad die Direktion der Kraftwerke Hinterrhein (KHR) AG in Thusis. Wie die KHR am Mittwochmorgen bekannt gegeben haben, hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft die entsprechende Wahl diesen Montag getroffen. Conrad wird die Unternehmung nach 18 Jahren als Direktor und insgesamt 30 Jahren Mitarbeit per Ende März verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren.