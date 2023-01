Die Unterstützung von Berggebieten soll auch 2023 nicht zu kurz kommen

Der Vorstand der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat im vergangenen Dezember 33 Projekte behandelt. Dabei wurden für Vorhaben in insgesamt elf Kantonen, darunter auch Graubünden, Beiträge in der Höhe von 3,3 Millionen Franken gutgesprochen, wie es in einer Mitteilung von Patenschaft Berggemeinden heisst.