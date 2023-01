Wie der Klimawandel Millionen Menschen in die Flucht treibt

Begonnen hat die Geschichte des Open Forum vor genau 20 Jahren: Damals stand das World Economic Forum stark in der Kritik. Es verweigere sich dem Diskurs und unbequemen Fragen; alles finde im Davoser Kongresszentrum hinter verschlossenen Türen statt, lauteten die Vorwürfe. Als Reaktion darauf wurden von den WEF-Organisatoren – in der Anfangsphase zusammen mit dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund und Hilfswerken – in Davos frei zugängliche Diskussionspodien mit Politikerinnen und Wirtschaftsführern ins Leben gerufen.