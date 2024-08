Ein Meilenstein für Zizerser Unternehmen – Openair-Kino und Bands für die Bevölkerung

Das ist Integra Biosciences



Integra Biosciences stellt Pipetten und Laborprodukte her und hat ihre beiden Hauptsitze in Zizers sowie in Hudson im US-Bundesstaat New Hampshire. Das Medtechunternehmen beschäftigt weltweit über 570 Personen – 240 davon in der Schweiz. Im Jahr 2023 erzielte Integra Biosciences einen Jahresumsatz von 178 Millionen Dollar. Mit den Integra-Laborgeräten gestalten Kundinnen und Kunden in Forschung, Diagnostik und Qualitätskontrolle ihre Arbeitsabläufe effizienter und beschleunigen damit den Fortschritt in der Grundlagenforschung, wie Integra in der Mitteilung schreibt.



Das trage dazu bei, dass Krankheiten schneller verstanden, geheilt und verhindert werden könnten. Integra Biosciences gehört zur Integra Holding, einer schweizerischen Finanzholding mit Beteiligungen an Unternehmen unterschiedlicher Marktorientierung im In- und Ausland. Deren Verwaltungsratspräsident und CEO ist Adrian Oehler. (red)