Neues ÖV-Billettsystem: Venda-Chaos pur in Chur

Thierry Müller steht an der Haltestelle Salvatorenstrasse in Chur. Der kantonale Abteilungsleiter öffentlicher Verkehr wartet auf den Stadtbus mit der Nummer 6. Dieser erscheint pünktlich, Müller steigt bei der hinteren Doppeltüre ein. Der Venda-Billettautomat ist besetzt: Ein junger Mann kauft ein Ticket. Nun ist Müller dran: Er scannt seinen Swisspass, tippt auf das gewünschte Billett, will auf Halbtax wechseln, das funktioniert aber nicht, er hält den Swisspass für die Bezahlung an den Automaten.