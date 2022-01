Nur beim Lärm sind noch Fragen offen

Mehr als ein Jahr lang war das Projekt für das Resort Viols oberhalb des Savogniner Badesees Lai Barnagn wegen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde blockiert. Jetzt aber kommt wieder Bewegung in die Angelegenheit: Das Gericht hat Ende November sein Urteil gefällt, seit dieser Woche ist es publik. Das Fazit: Zwar heben die Richterinnen und Richter die erteilte Baubewilligung der Gemeinde Surses auf und weisen die Sache für weitere Abklärungen an sie zurück. Doch gutgeheissen wird die Beschwerde nur in einem einzigen von mehreren monierten Punkten.