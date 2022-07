Noch arbeitet die Belegschaft der «Chalchi» mit Vollgas

Im Glarnerland braucht es in der Kalkfabrik Netstal (KFN) für das Brennen des Kalks zum Beispiel für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie hohe Temperaturen. Erzeugt wurden sie bis 2013 mit Heizöl schwer. «Ein Brennstoff, der rund 25 Prozent mehr CO 2 emittiert als Erdgas», wie KFN-Geschäftsführer Heinz Marti sagt. Darum erfolgte die entsprechende Umstellung auf Gas vor rund neun Jahren – was Marti auch jetzt nicht bereut.