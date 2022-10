Nicht nur beim Stromkauf gemeinsam stärker

Um die Folgen der steigenden Strompreise für die Bündner Hotellerie zu mildern, will der Branchenverband Hotelleriesuisse Graubünden eine Poollösung erarbeiten. Mit einem einheimischen Anbieter soll eine feste Strommenge vereinbart werden, welche zu einem festgeschriebenen Preis gekauft wird (siehe Frontseite). Neu an dieser Lösung ist: Statt einzelner Betriebe sitzt gewissermassen die Branche als Ganzes am Verhandlungstisch. Wer seinen Strom aus dem so vereinbarten Pool beziehen will, kann das tun.